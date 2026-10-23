Milano 13:10
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Francoforte: balza in avanti Beiersdorf

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Beiersdorf
Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia di prodotti per la cura della persona, con una variazione percentuale del 2,05%.
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