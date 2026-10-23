Francoforte: nuovo spunto rialzista per Beiersdorf

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia di prodotti per la cura della persona , in guadagno del 2,02% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Beiersdorf rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo della società tedesca che controlla il marchio Nivea sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 84,34 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 82,72. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 85,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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