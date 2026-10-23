Milano 11:09
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Francoforte: movimento negativo per Deutsche Telekom

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Deutsche Telekom
Si muove verso il basso la compagnia telefonica tedesca, con una flessione del 2,86%.
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