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Francoforte: violenta contrazione per Deutsche Telekom

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: violenta contrazione per Deutsche Telekom
Pressione sulla compagnia telefonica tedesca, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,71%.
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