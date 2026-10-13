Milano 17:35
50.057 +0,04%
Nasdaq 22:00
30.569 -0,31%
Dow Jones 22:04
51.670 -0,35%
Londra 17:35
10.650 -0,06%
Francoforte 17:35
25.260 -0,07%

Francoforte: scambi al rialzo per Deutsche Telekom

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Deutsche Telekom
Apprezzabile rialzo per la compagnia telefonica tedesca, in guadagno dell'1,84% sui valori precedenti.
Condividi
```