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Il BTP Valore supera quota 15 miliardi di euro in attesa del possibile rialzo delle cedole

Il collocamento si chiude alle 13

Finanza
Il BTP Valore supera quota 15 miliardi di euro in attesa del possibile rialzo delle cedole
(Teleborsa) - Supera quota 15 miliardi di euro il collocamento doppio BTP Valore e BTP Valore Insieme nell'ultima giornata di emissione (che si chiuderà alle ore 13), in attesa di sapere se il Tesoro aumenterà leggermente le cedole garantite.

Dopo i 4,6 miliardi di euro collocati lunedì, i 4 miliardi di euro di martedì, i 3,5 miliardi di euro di mercoledì e i 2,8 miliardi di euro di giovedì, nella prima mezz'ora di collocamento oggi il BTP Valore (con cedole trimestrali a tassi crescenti) segna 135 milioni di euro (6 mila contratti) e il BTP Valore Insieme (con unica cedola alla scadenza) arriva a 276 milioni di euro (11 mila contratti).

I rendimenti

Il BTP Valore prevede cedole con il cosiddetto meccanismo "step-up": 3,70% per il 1° e 2° anno; 4,10% per il 3° e 4° anno; 4,70% per il 5° anno. Il BTP Valore Insieme avrà un tasso minimo garantito del 22,25% corrisposto alla fine dei 5 anni, insieme al rimborso del capitale investito. I tassi rappresentano un minimo garantito, in quanto potranno, al termine del collocamento, essere rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato odierne.

Come sottoscriverli

BTP Valore e BTP Valore Insieme possono essere sottoscritti congiuntamente o separatamente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. L'investimento minimo, per entrambi i BTP Valore, è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo, assicurando la completa soddisfazione degli ordini.

Aspetti tecnici e fiscali

I titoli sono collocati sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza commissioni né vincoli, e potranno essere ceduti del tutto o in parte durante i 5 anni alle condizioni di mercato, ferma restando la garanzia del rimborso a scadenza dell'intero capitale investito. Prevista la consueta tassazione agevolata sui rendimenti fissata, come per tutti i titoli di Stato, al 12,5%, nonché l'esenzione dalle imposte di successione e l'esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro, inteso come ammontare complessivo di titoli di Stato detenuti in portafoglio.
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