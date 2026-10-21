BTP Valore, collocamento a quota 12,1 miliardi di euro al termine della terza giornata

(Teleborsa) - Supera quota 12,1 miliardi di euro
il collocamento doppio BTP Valore e BTP Valore Insieme
al termine della terza giornata di emissione (in programma da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre, fino alle ore 13). Dopo i 4,6 miliardi di euro collocati lunedì e i 4 miliardi di euro di ieri, oggi il BTP Valore
(con cedole trimestrali a tassi crescenti) termina con 2.530 milioni di euro
(oltre 80 mila contratti) e il BTP Valore Insieme
(con unica cedola alla scadenza) arriva a 974 milioni di euro
(oltre 35 mila contratti). Il terzo giorno totalizza quindi 3,5 miliardi di euro.I rendimenti
Il BTP Valore
prevede cedole con il cosiddetto meccanismo "step-up"
: 3,70% per il 1° e 2° anno; 4,10% per il 3° e 4° anno; 4,70% per il 5° anno. Il BTP Valore Insieme
avrà un tasso minimo garantito del 22,25%
corrisposto alla fine dei 5 anni, insieme al rimborso del capitale investito. I tassi rappresentano un minimo garantito, in quanto potranno, al termine del collocamento, essere rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione. Come sottoscriverli
BTP Valore e BTP Valore Insieme possono essere sottoscritti congiuntamente o separatamente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. L'investimento minimo
, per entrambi i BTP Valore, è pari a 1.000 euro
e non sarà applicato alcun tetto massimo, assicurando la completa soddisfazione degli ordini. Aspetti tecnici e fiscali
I titoli sono collocati sulla piattaforma MOT
di Borsa Italiana
alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza commissioni né vincoli, e potranno essere ceduti del tutto o in parte durante i 5 anni alle condizioni di mercato, ferma restando la garanzia del rimborso a scadenza dell'intero capitale investito. Prevista la consueta tassazione agevolata
sui rendimenti fissata, come per tutti i titoli di Stato, al 12,5%, nonché l'esenzione dalle imposte di successione e l'esclusione dal calcolo ISEE
fino a 50.000 euro, inteso come ammontare complessivo di titoli di Stato detenuti in portafoglio.