Il BTP Valore supera quota 16 miliardi di euro in attesa del possibile rialzo delle cedole

(Teleborsa) - Supera quota 16 miliardi di euro
il collocamento doppio BTP Valore e BTP Valore Insieme
nell'ultima giornata di emissione (che si chiuderà alle ore 13), in attesa di sapere se il Tesoro aumenterà leggermente le cedole garantite.
Dopo i 4,6 miliardi di euro collocati lunedì, i 4 miliardi di euro di martedì, i 3,5 miliardi di euro di mercoledì e i 2,8 miliardi di euro di giovedì, poco dopo le 12 il BTP Valore
(con cedole trimestrali a tassi crescenti) segna 993 milioni di euro
(36 mila contratti) e il BTP Valore Insieme
(con unica cedola alla scadenza) arriva a 418 milioni di euro
(17 mila contratti).I rendimenti
Il BTP Valore
prevede cedole con il cosiddetto meccanismo "step-up"
: 3,70% per il 1° e 2° anno; 4,10% per il 3° e 4° anno; 4,70% per il 5° anno. Il BTP Valore Insieme
avrà un tasso minimo garantito del 22,25%
corrisposto alla fine dei 5 anni, insieme al rimborso del capitale investito. I tassi rappresentano un minimo garantito, in quanto potranno, al termine del collocamento, essere rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato odierne. Come sottoscriverli
BTP Valore e BTP Valore Insieme possono essere sottoscritti congiuntamente o separatamente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. L'investimento minimo
, per entrambi i BTP Valore, è pari a 1.000 euro
e non sarà applicato alcun tetto massimo, assicurando la completa soddisfazione degli ordini. Aspetti tecnici e fiscali
I titoli sono collocati sulla piattaforma MOT
di Borsa Italiana
alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza commissioni né vincoli, e potranno essere ceduti del tutto o in parte durante i 5 anni alle condizioni di mercato, ferma restando la garanzia del rimborso a scadenza dell'intero capitale investito. Prevista la consueta tassazione agevolata
sui rendimenti fissata, come per tutti i titoli di Stato, al 12,5%, nonché l'esenzione dalle imposte di successione e l'esclusione dal calcolo ISEE
fino a 50.000 euro, inteso come ammontare complessivo di titoli di Stato detenuti in portafoglio.