Petrolio, prosegue la corsa del Brent: massimi da cinque mesi sopra ai 115 dollari

(Teleborsa) -

I prezzi del petrolio restano in crescita: il Brent guadagna l'1,7% a 115 dollari al barile, il livello più alto da inizio maggio, e il Wti l'1,9% a 101,4 dollari. Il Brent è in rialzo settimanale del 4,6% e si avvia alla terza settimana consecutiva di guadagni, mentre il Wti ritorna ai livelli della scorsa settimana (-0,16%), interrompendo due rialzi. A sostenere i prezzi, mettendo in secondo piano i consistenti flussi di greggio che stanno uscendo dal Golfo, sono gli attacchi degli Houthi, sostenuti dall'Iran, contro l'Arabia Saudita. Saudi Aramco ha disposto, secondo Reuters, l'evacuazione della sede centrale di Dhahran, con lavoro da remoto per i dipendenti.



Per gli analisti di Ing il rialzo è "trainato non tanto dai fondamentali attuali, quanto dal crescente timore per la tenuta dell'offerta": gli sviluppi "mettono in discussione la nostra precedente previsione, secondo cui le elezioni di metà mandato avrebbero favorito una de-escalation", e "una nuova escalation appare oggi l'ipotesi più probabile".



Il fronte con l'Iran



Il presidente Donald Trump ha accusato l'Iran di mentire sugli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz: "L'Iran sta facendo di tutto per far salire il prezzo del petrolio prima delle elezioni di metà mandato. Si inventano perfino attacchi e mine, perché oggi passa più petrolio per Hormuz di quanto ne passasse prima dell'inizio del conflitto". Le Guardie della rivoluzione iraniane hanno invece riferito che quattro navi sono state colpite e sono andate a fuoco nel Golfo Persico e altre tre hanno urtato mine nello Stretto, mentre il capo dell'esercito iraniano ha detto che le forze armate sono "pronte alla guerra asimmetrica".



L'Arabia Saudita e i missili



Nel frattempo, secondo Reuters, Riad starebbe ampliando il complesso di al-Duwadimi, a circa 200 km da Riyadh, per produrre missili a combustibile solido più grandi, con tecnologia di probabile origine cinese: lo stabilimento potrebbe iniziare a produrre a fine anno.