Petrolio a quota 90 dollari in leggero rialzo: ancora navi colpite a Hormuz

(Teleborsa) - Il petrolio resta poco mosso a ridosso dei 90 dollari, con i mercati che guardano oltre gli attacchi alle petroliere nello Stretto di Hormuz e prezzano il recupero dell'offerta. Il Brent quota 90,09 dollari (+0,81%), il Wti 80,84 (+0,84%).



Il prezzo è lontano dal massimo di ottobre, vicino ai 105 dollari al barile, mentre i flussi di diesel russo sono risaliti a 400mila barili al giorno a novembre.



I rischi restano sul fronte iraniano. I Pasdaran hanno dichiarato che tre petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato mine nello Stretto, nonostante la scorta aerea e militare Usa, mentre il Tesoro americano ha esteso le sanzioni sul sistema bancario ombra di Teheran.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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