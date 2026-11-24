Carburanti, Descalzi: verso la proroga del cap fino a fine anno. Petrolio ancora caro, pesa la crisi nel Golfo

Tensioni e costi aggiuntivi fino a 30 dollari al barile

(Teleborsa) - Il prezzo del petrolio è sceso rispetto ai massimi recenti, ma rimane su livelli elevati. A fare il punto sul mercato energetico è l'amministratore delegato di Eni , Claudio Descalzi, intervenuto agli Stati generali dell'Energia di Forza Italia, a Roma.



Petrolio e raffinazione, le criticità del settore europeo

"Il prezzo del petrolio si è addolcito, siamo sempre intorno ai 90 dollari del Brent ed è altissimo, ma si è addolcito perché era arrivato a 115-118 dollari", ha evidenziato Descalzi, sottolineando come le criticità del settore non riguardino soltanto il costo del greggio, ma anche la capacità di raffinazione europea. "C'è una scarsità di raffinerie, per la prima volta l'Europa si è seduta a un tavolo qualche settimana fa e ha detto dobbiamo rivedere la possibilità d'investire nelle raffinerie tradizionali in Europa". Una prospettiva che, secondo l'AD, arriva troppo tardi. Duro anche il giudizio sul sistema europeo delle emissioni: "L'Ets ha ucciso la chimica, ha ucciso la raffinazione".



Hormuz, tensioni e costi aggiuntivi fino a 30 dollari al barile

A pesare sui costi energetici sono anche le tensioni nell'area dello Stretto di Hormuz. "Il problema di Hormuz non è finito perché ci sono attacchi alle navi ogni giorno", ha spiegato Descalzi, sottolineando che "le tasse, i noli, le assicurazioni sono altissime e per portare ancora adesso un cargo da Hormuz, dal Golfo, fino in Europa c'è un aggravio dai 25 ai 30 dollari". L'area del Golfo, ha aggiunto, "è vista come un'area a rischio".



Sul fronte della politica energetica europea, l'amministratore delegato di Eni ha invitato a superare le contrapposizioni e a puntare sul dialogo: "In Europa qualcosa è cambiato e io sono convinto che si debba cambiare non attraverso l'insulto o l'attacco frontale, ma con il dialogo perché nessuno deve essere criminalizzato". Secondo Descalzi, nell'ultimo anno l'Europa ha iniziato a modificare il proprio approccio alle questioni energetiche e industriali.



Carburanti, possibile proroga del cap fino a dicembre

Infine, una possibile novità sul fronte dei prezzi alla pompa. A margine dell'evento, Descalzi ha anticipato che "c'è l'intenzione" di prorogare il cap sui carburanti "fino alla fine dell'anno", aggiungendo: "Penso proprio che entro oggi ci siano delle possibili novità".

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