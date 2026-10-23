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Piazza Affari: andamento negativo per il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento negativo per il settore automotive dell'Italia
Giornata negativa per il comparto italiano auto e ricambi, che continua la seduta a 275.030,09 punti, in calo dell'1,17%.
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