Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 18:22
30.393 -0,25%
Dow Jones 18:22
51.383 -0,25%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Piazza Affari: scambi negativi per il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi negativi per il settore automotive dell'Italia
Perde terreno il comparto italiano auto e ricambi, che retrocede a 285.880,94 punti, ritracciando dello 0,94%.
Condividi
```