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Piazza Affari: performance negativa per il settore automotive dell'Italia

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Piazza Affari: performance negativa per il settore automotive dell'Italia
Il Comparto italiano auto e ricambi perde lo 0,74%, continuando la seduta a 276.175,44 punti.
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