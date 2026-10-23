Milano 11:14
48.127 -0,53%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 11:13
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Francoforte 11:13
25.166 -0,81%

Piazza Affari: su di giri il comparto oil italiano

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Piazza Affari: su di giri il comparto oil italiano
Si muove con il vento in poppa l'indice petrolifero a Milano, che arriva a 30.584,76 punti.
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