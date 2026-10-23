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PLATINUM del 22/10/2026

Finanza
PLATINUM del 22/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Giornata difficile quella vissuta il 22 ottobre per il metallo bianco-argenteo, che termina in ribasso a 1.574.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il platino, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.547,8. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.626,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.521,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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