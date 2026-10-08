PLATINUM del 7/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Giornata difficile quella vissuta il 7 ottobre per il metallo bianco-argenteo, che termina in ribasso a 1.646.
Lo scenario tecnico del platino mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.622,2 con area di resistenza individuata a quota 1.693,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.598,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)