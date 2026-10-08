Milano 7-ott
49.972 0,00%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 7-ott
10.459 0,00%
Francoforte 7-ott
25.104 0,00%

PLATINUM del 7/10/2026

Finanza
PLATINUM del 7/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Giornata difficile quella vissuta il 7 ottobre per il metallo bianco-argenteo, che termina in ribasso a 1.646.

Lo scenario tecnico del platino mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.622,2 con area di resistenza individuata a quota 1.693,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.598,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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