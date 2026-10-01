PLATINUM del 30/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Balza in avanti il metallo bianco-argenteo, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,48%.
Il quadro tecnico del platino segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.669,3, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.766,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.628,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)