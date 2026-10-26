Attese positive per Kimco Realty

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Seduta positiva per il fondo d'investimento immobiliare , tra i componenti dell' S&P-500 , che avanza bene e porta a casa un +0,13%.





Operatività odierna:

Le implicazioni tecniche di Kimco Realty presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 23,62 USD, con stop loss individuato in area 15,63 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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