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Kimco Realty spinge al rialzo

Finanza
Kimco Realty spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Nuovo spunto rialzista per il fondo d'investimento immobiliare, parte dell'S&P-500, che guadagna bene e porta a casa un +0,14%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 22,24 USD, con stop loss posto a quota 15,63 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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