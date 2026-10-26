Milano 15:35
49.132 +1,18%
Nasdaq 15:35
29.160 +0,70%
Dow Jones 15:35
52.530 +0,60%
Londra 15:35
10.767 +0,72%
Francoforte 15:35
25.489 +1,22%

Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Telecommunications
Vendite diffuse sull'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che continua la giornata a 341,18 punti.
Condividi
```