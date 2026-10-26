Milano 26-ott
49.187 +1,29%
Nasdaq 26-ott
29.273 +1,09%
Dow Jones 26-ott
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Londra 26-ott
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Francoforte 26-ott
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Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Utilities
Piccolo scatto in avanti per l'indice Utilities dell'Area Euro, che arriva a 575,03 punti.
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