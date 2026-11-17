Pesante il settore utility italiano (-1,08%)
(Teleborsa) - Performance negativa per il comparto utility in Italia, che segue la scia ribassista disegnata dall'indice Utilities dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a 52.329,1, in discesa di 571,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Utilities mostra un ribasso più marcato a 603, dopo aver avviato la seduta a 613.
Tra i titoli del FTSE MIB, sottotono Hera, che chiude la seduta con un calo del 2,00%.
Andamento negativo per Italgas, con una flessione dell'1,68%.
Tra le azioni del Ftse MidCap, seduta molto negativa per Alerion Clean Power, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,06%.
Ribasso per Acea, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,04% sui valori precedenti.
Ribasso composto e controllato per Ascopiave, che archivia la sessione in flessione dell'1,75% sui valori precedenti.
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