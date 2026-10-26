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Il Comparto telecomunicazioni in Italia scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Comparto telecomunicazioni in Italia scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Giornata da dimenticare per l'indice del settore telecomunicazioni, che retrocede a 12.304,84 punti, ritracciando dell'1,55%.
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