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Ue, Meloni: continueremo a batterci per revisione politiche climatiche ed ETS

"Vogliamo che la chimica in Italia e in Europa torni a essere competitiva", così la Premier in un messaggio inviato all'apertura dei lavori dell'assemblea generale di Federchimica

Economia
Ue, Meloni: continueremo a batterci per revisione politiche climatiche ed ETS
(Teleborsa) - "Sappiamo che la chimica europea sta attraversando una crisi profonda. Pesano il costo dell’energia, la debolezza della domanda e una concorrenza internazionale con la quale non si combatte ad armi pari. L’Europa non può rispondere a queste sfide, aggiungendo
costi e vincoli a chi continua a investire e produrre qui. Anche il Green Deal e le politiche europee hanno contribuito ad aggravare queste difficoltà, quando hanno imposto oneri e tempi scollegati dalla disponibilità di alternative tecnologiche ed energetiche sostenibili per le imprese. Il sistema ETS è uno dei nodi sui quali occorre intervenire". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato all'apertura dei lavori dell'Assemblea generale di Federchimica.

Meloni: Governo si batte per revisione ETS

"La decarbonizzazione è un obiettivo che vogliamo realizzare. Ma per realizzarlo servono imprese in grado di investire, fare ricerca e sviluppare nuove tecnologie; è necessario privilegiare chi produce rispetto a chi utilizza lo strumento a fini speculativi. Far chiudere
uno stabilimento in Europa per importare gli stessi prodotti da Nazioni con standard ambientali inferiori significa perdere lavoro, competenze e autonomia, senza un beneficio per il clima".

"Non si può rispondere a sfide industria aggiungendo costi"


"Per questo, il Governo si sta battendo e continuerà a battersi per una revisione delle politiche climatiche europee, a partire dall’ETS, che tenga insieme decarbonizzazione e competitività. Servono tempi realistici, neutralità tecnologica, energia a costi sostenibili e una protezione efficace contro la concorrenza di chi non sostiene i nostri stessi costi, in particolare quelli ambientali", assicura Meloni che aggiunge: Vogliamo che la chimica in Italia e in Europa torni a essere competitiva e trovi qui le condizioni per investire e crescere. Perché dalla sua forza dipende una parte decisiva della nostra sovranità industriale".

"L’Italia ha bisogno della vostra competenza, del vostro coraggio e della vostra capacità di trasformare la ricerca in progresso. Il Governo è al vostro fianco", ha concluso la Premier.
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