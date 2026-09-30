ETS, patto Roma-Praga per convincere l'Ue

(Teleborsa) - Si muove su più tavoli il rafforzato asse Roma- Praga in scia alla visita della Premier nella giornata di ieri. Non solo in materia di energia ma anche sul ben più delicato terreno delle spese per la difesa.



ETS, Roma cerca (e trova) la sponda di Praga



Intanto, a metà ottobre c'è il prossimo Consiglio europeo e in quell'occasione Meloni, insieme al primo ministro ceco Andrej Babis presenterà delle proposte per una revisione ulteriore del meccanismo degli Ets. Si tratta, ha spiegato al termine dell'incontro bilaterale a Praga - a cui ha fatto seguito una cena - di proposte "concrete e di buon senso" sulle quali Meloni conta di costruire a Bruxelles "ampie convergenze". L'idea è utilizzare la riserva di stabilità del mercato per frenare le tensioni sul prezzo della Co2, concedere più flessibilità nelle quote gratuite ai settori energivori, dall'acciaio alla ceramica e al cemento, e spezzare,almeno in parte, il legame tra il costo del carbonio e i prezzi all'ingrosso dell'elettricità.



Sul mercato delle quote, inoltre, si chiede una sorveglianza più stretta di Commissione, Esma e Acer. Ma nel pacchetto entra anche il regolamento europeo sul metano, con la richiesta di sospendere o rendere più flessibili le norme che rischiano di complicare il ricorso a fornitori alternativi.





Poi c'è l'Ets2



Ma Italia e Repubblica Ceca vogliono ridiscutere la partenza nel 2028 del nuovo sistema per trasporto stradale ed edifici, temendo che possa tradursi in un'ulteriore spinta sui prezzi dei carburanti e sul potere d'acquisto. Ed è questa un'altra leva che trova spazio anche nel Piano d'Azione 2026-2030 siglato nell'ufficio del governo nel centro di Praga, è la scelta di medio periodo di investire sul nucleare. Un ambito nel quale Italia e Repubblica ceca potranno "sfruttare la complementarietà di sistemi produttivi e diventare partner tecnologici e industriali".



"Continuità importante": Babis "tifa" Meloni



Praga "investe sullo sviluppo dei piccoli reattori modulari, l'Italia ha appena ripreso il cammino penso che sia un settore in cui potremmo lavorare molto bene", sottolinea Meloni nelle dichiarazioni congiunte con Babis. Che a sua volta ringrazia la premier italiana della visita, scherza sul suo italiano che via via si arricchisce di nuove parole "oggi ne ho imparato una nuova, 'facciata" perché "abbiamo esposto la bandiera italiana" accanto a quella ceca, e pure a quella europea che sventola sul palazzo affacciato sulla Moldava. Babis che fa anche un endorsement alla leader di Fratelli d'Italia in vista delle prossime elezioni, perché "è molto importante questa continuità", anche "per l'Europa".

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