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Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo dell'1,92% alle 07:20
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27 ottobre 2026 - 07.20
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Tokyo mostra una performance dell'1,92% alle 07:20 e tratta a 63.384,93 punti.
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