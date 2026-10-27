doValue, WorldQuant riduce lo short

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su doValue , società attiva nella gestione dei crediti e quotata su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), WorldQuant ha ridotto ieri la propria posizione all'1,07% (rispetto all'1,1% datato 22 ottobre 2026).



Immutate le posizioni di Acadian Asset Management (1,27% al 16 ottobre), ActusRay Partners (0,94% al 2 giugno), Capital Fund Management (1,69% al 14 settembre), Citadel Advisors (0,59% all'11 agosto), Marshall Wace (0,68% al 14 ottobre), Spark Investment Management (0,5% al 2 ottobre), Tudor Capital Europe (0,5% al 18 agosto), Two Sigma Investments (0,7% all'1 ottobre) e Winton Capital Management (0,58% al 6 ottobre 2026).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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