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doValue, buyback per quasi 1,8 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
doValue, buyback per quasi 1,8 milioni di euro
(Teleborsa) - doValue ha comunicato di avere acquistato, tra il 20 e il 23 ottobre 2026, complessivamente 1.116.853 azioni proprie al prezzo medio di 1,6093 euro per azione, per un controvalore pari a 1.797.351 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 19 ottobre in attuazione dell'autorizzazione assembleare del 28 aprile 2026.

Considerando gli acquisti effettuati e le azioni già in portafoglio, al 23 ottobre la società detiene complessivamente 1.528.102 azioni proprie, pari allo 0,8037% del capitale sociale.


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