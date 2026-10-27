Fondi europei, a settembre riscatti netti per 8,3 miliardi: fuga dai monetari, ETF azionari attirano 25,5 miliardi

Mese a due velocità per i fondi europei secondo l'analisi di LSEG Lipper

(Teleborsa) - I flussi di capitale europei hanno rispecchiato a settembre 2026 una difficile coesistenza tra la resilienza dei mercati azionari e la pressione su obbligazioni e fondi monetari. È quanto emerge da un'analisi di LSEG Lipper, secondo cui gli utili aziendali e l'attività economica hanno continuato a sostenere la propensione al rischio, con le grandi capitalizzazioni tecnologiche statunitensi che hanno mantenuto il loro appeal. Tuttavia, il riaccendersi delle tensioni tra Stati Uniti e Iran ha spinto il petrolio Brent sopra i 100 dollari al barile, alimentando i timori di inflazione, mentre la Federal Reserve e la BCE hanno aumentato i tassi di interesse. I rendimenti dei titoli di Stato sono saliti bruscamente, lasciando gli investitori a "destreggiarsi tra una combinazione scomoda di ottimismo azionario e condizioni finanziarie più restrittive", si legge in un'analisi.



In questo contesto, i fondi comuni di investimento e gli ETF europei hanno registrato riscatti netti per 8,29 miliardi di euro. Le azioni sono state la classe di attivi più venduta (+13,75 miliardi di euro), con afflussi negli ETF per 25,50 miliardi di euro che hanno più che compensato i riscatti dei fondi comuni di investimento per 11,74 miliardi di euro. Ancora una volta, gli investitori si sono dimostrati disposti ad acquistare esposizione azionaria, ma hanno preferito la modalità di implementazione tramite ETF.



Anche gli investimenti misti hanno attratto 10,19 miliardi di euro, quasi interamente tramite fondi comuni di investimento, mentre gli investimenti alternativi hanno aggiunto 2,91 miliardi di euro. Le obbligazioni, al contrario, hanno registrato un calo dei rimborsi (-0,87 miliardi di euro), poiché i prelievi dai fondi comuni di investimento per 8,16 miliardi di euro hanno superato di gran lunga gli acquisti di ETF per 7,29 miliardi di euro.



Le vendite più consistenti si sono registrate nei mercati monetari (-34,70 miliardi di euro), con i fondi comuni di investimento che hanno rappresentato 35,82 miliardi di euro di prelievi. Non si è trattato semplicemente di un cambio di valuta, con gli investitori che cercano di approfittare dei tassi più vantaggiosi: anche i fondi monetari in euro (-18,75 miliardi di euro), in lira turca (-7,18 miliardi di euro), in dollari statunitensi (-5,79 miliardi di euro) e in sterline britanniche (-2,91 miliardi di euro) hanno subito deflussi. "Parte della liquidità potrebbe essere stata reinvestita in attività a lungo termine, ma l'entità dei prelievi rispetto agli afflussi in altri settori suggerisce che anche la gestione della liquidità abbia giocato un ruolo", si legge nell'analisi.



A livello di classificazione, l'Equity US (+7,34 miliardi di euro) ha superato di poco l'Equity Global (+7,04 miliardi di euro), sebbene gli afflussi di ETF per 14,02 miliardi di euro di quest'ultima siano stati parzialmente compensati da riscatti di fondi comuni per 6,97 miliardi di euro. L'Equity Sector Information Technology (+2,42 miliardi di euro) è rimasto favorito, mentre l'Equity US Small & Mid Cap (-2,09 miliardi di euro) ha registrato un calo, in linea con la leadership, più ristretta, del settore tecnologico a grande capitalizzazione osservata a settembre.



Le preferenze geografiche rimangono selettive, con la liquidità azionaria investita negli strumenti più diversificati possibili. L'Equity Emerging Markets Global ha perso 1,30 miliardi di euro a settembre, nonostante afflussi per 33,33 miliardi di euro da inizio anno. Nel frattempo, l'Equity UK ha perso 6,03 miliardi di euro quest'anno, nonostante la solida performance del FTSE 250 nel terzo trimestre, mentre l'Equity Europe ex UK ha registrato una performance ancora peggiore (-8,89 miliardi di euro).



Da inizio anno, gli afflussi ammontano a 662,64 miliardi di euro, trainati dalle azioni (+272,35 miliardi di euro), quasi interamente tramite ETF, seguite dalle obbligazioni (+173,59 miliardi di euro). I mercati monetari rimangono in territorio positivo, con 79,78 miliardi di euro.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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