Bankitalia, ad agosto rimborsi netti di bond da settori residenti per 15,6 miliardi

(Teleborsa) - Nel mese di agosto 2026 i settori residenti hanno registrato rimborsi netti di obbligazioni pari a 15,6 miliardi di euro. Lo comunica la Banca d'Italia.



Le amministrazioni pubbliche hanno effettuato rimborsi netti pari a 12,9 miliardi di euro, vi hanno contribuito i rimborsi netti di BTP (19,8 miliardi), a fronte di emissioni nette di BOT (4,6 miliardi) e di CCT (2,3 miliardi).



Le banche hanno registrato rimborsi netti per 2,3 miliardi di euro. I rimanenti settori hanno registrato emissioni nette per -0,4 miliardi di euro (gli altri intermediari finanziari e le società non finanziarie rispettivamente per -0,7 e 0,4 miliardi).



Nel mese di settembre i rendimenti a scadenza lordi dei BTP guida a 3, 10 e 30 anni sono aumentati di 41, 37 e 23 punti base, portandosi rispettivamente al 3,56, 4,36 e 5,01 per cento. Il rendimento del CCT guida è aumentato di 7 punti base portantosi al 3,34 per cento.

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