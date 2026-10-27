Francoforte: scambi in forte rialzo per Porsche
(Teleborsa) - Rialzo per il colosso tedesco delle auto sportive, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,09%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Porsche evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Porsche rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Porsche, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 42,09 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 43,64 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 41,15.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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