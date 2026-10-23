Francoforte: performance negativa per Porsche
(Teleborsa) - Retrocede il colosso tedesco delle auto sportive, con un ribasso del 2,03%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Porsche più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo di Porsche si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 42,51 Euro. Supporto stimato a 41,85. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 43,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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