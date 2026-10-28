Attese positive per Analog Devices
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Brillante rialzo per la società attiva nella produzione di semiconduttori, parte del Nasdaq 100, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,27%.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 425,4 USD, con stop loss fissato a livello 400,5 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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