New York: Advanced Micro Devices, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,35%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Advanced Micro Devices, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Advanced Micro Devices, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 477,8 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 501,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 463,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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