Milano 9:48
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Londra 9:47
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Crolla a Madrid Acciona

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Madrid Acciona
Pressione sulla società elettrica spagnola, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,33%.
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