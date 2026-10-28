E-Plato (Smart Capital), entrano tre fondi: DFF Ventures, MITO Tech Ventures e Vento Ventures

(Teleborsa) - Smart Capital , holding di partecipazioni industriali di tipo permanent capital quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha comunicato che è avvenuto il closing relativo a un aumento di capitale di E-Plato, società partecipata da Smart Capital. Fondata nel 2021 e accelerata da B4i - Bocconi for Innovation, E-Plato sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale per il settore industriale.



L'operazione ha visto l'ingresso nel capitale di E-Plato di tre fondi di venture capital specializzati nel supporto alla crescita di società tecnologiche innovative: DFF Ventures, fondo internazionale di venture capital specializzato in investimenti early-stage in soluzioni software e di Vertical AI per settori industriali e tradizionali e promosso da imprenditori che hanno fondato realtà quali WeTransfer, Just Eat e Treatwell, MITO Tech Ventures, fondo italiano focalizzato su startup tecnologiche ad alto contenuto innovativo con particolare attenzione alle tecnologie per la transizione industriale e la sostenibilità, e Vento Ventures, tra i principali operatori italiani di early-stage venture capital dedicati al supporto di startup tecnologiche fondate da imprenditori italiani con ambizioni globali. I tre investitori supporteranno il percorso di crescita di E-Plato attraverso un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro, prevalentemente in aumento di capitale.



Smart Capital aveva investito in E-Plato nel marzo 2025, sostenendo la società nelle prime fasi del proprio percorso di sviluppo. Il nuovo aumento di capitale rappresenta un'importante tappa nell'evoluzione della partecipata e testimonia la capacità di E-Plato di attrarre investitori specializzati nel settore del venture capital, a supporto del proprio piano di crescita. Le risorse raccolte saranno destinate a sostenere il piano di sviluppo della società, con particolare focus sul potenziamento della piattaforma Socrate, sul rafforzamento della struttura commerciale e sull'accelerazione della crescita nei principali mercati di riferimento.



"Siamo lieti di vedere E-Plato proseguire con successo il proprio percorso di crescita e attrarre investitori di elevato profilo nel settore del venture capital. Fin dal nostro investimento abbiamo riconosciuto il valore della tecnologia sviluppata dalla società e le competenze del management team - hanno commentato Andrea Costantini, Presidente e Amministratore Delegato di Smart Capital e Andrea Faraggiana, Managing Partner e Direttore Generale di Smart Capital - Questo nuovo round rappresenta un'importante conferma del lavoro svolto fino ad oggi e fornisce a E-Plato ulteriori risorse per accelerare il proprio sviluppo".

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