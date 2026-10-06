Angelini Ventures e BEI investono in RougeTx

Partecipano a round Serie A da 58 milioni di dollari

(Teleborsa) - Angelini Ventures, insieme alla BEI nel veicolo di coinvestimento Aurea, finanzia RougeTx, azienda biotecnologica in fase preclinica impegnata nello sviluppo di terapie per patologie rare che interessano il sistema vascolare. Angelini ha partecipato in qualità di co-lead investor, insieme a BioGeneration Ventures (BGV) e Kurma Partners, a un round di serie A del valore di 58 milioni di dollari. All’investimento hanno preso parte anche Epidarex Capital, Vesalius Biocapital Partners, ROM-Utrech Region, p53 Invest e Kerna Ventures.



Per Angelini Ventures e la BEI si tratta del quarto investimento congiunto nell’ambito della partnership con BEI da 150 milioni di euro per finanziare aziende europee che sviluppano soluzioni innovative in ambiti come le biotecnologie, la tecnologia medicale e la salute digitale.



Il finanziamento sosterrà RTX-001, il programma principale di RougeTx, nel percorso verso il primo sviluppo clinico nell’uomo per la teleangectasia emorragica ereditaria (HHT - hereditary hemorrhagic telangiectasia), la seconda patologia emorragica ereditaria più comune. Attualmente non esistono terapie approvate per questa malattia.



"RougeTx sta sviluppando un approccio innovativo e altamente differenziato alle patologie vascolari, focalizzandosi sul ruolo dei periciti nella stabilità dei vasi sanguigni, un approccio radicalmente diverso rispetto agli altri paradigmi terapeutici del settore. RTX-001 ha il potenziale per offrire una nuova opzione terapeutica alle persone affette da HHT, mentre lo studio dei meccanismi biologici sottostanti apre nuove opportunità anche nel trattamento di altre patologie caratterizzate da instabilità vascolare", ha dichiarato Regina Hodits, Managing Director di Angelini Ventures



A seguito del finanziamento, Regina Hodits, Managing Director di Angelini Ventures, siederà nel Consiglio di amministrazione di RougeTx.

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