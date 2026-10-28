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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Health Care

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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Health Care
Il Comparto sanitario dell'Area Euro procede a piccoli passi, avanzando a 877,94 punti.
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