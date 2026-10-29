Milano 10:29
49.679 -0,29%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 10:29
10.730 +0,34%
Francoforte 10:30
25.914 +0,82%

Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Health Care
In rialzo il comparto sanitario dell'Area Euro, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 882,74 punti.
Condividi
```