Milano
12:25
49.565
-0,13%
Nasdaq
27-ott
29.651
0,00%
Dow Jones
27-ott
52.378
+0,03%
Londra
12:25
10.652
-0,33%
Francoforte
12:25
25.568
-0,09%
Mercoledì 28 Ottobre 2026, ore 12.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Telecommunications
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
28 ottobre 2026 - 10.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
In rialzo l'
indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 350,19 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozone: new bullish momentum for the EURO STOXX Telecommunications
Eurozone: negative move for the EURO STOXX Telecommunications
Eurozone: EURO STOXX Telecommunications moves lower
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Telecommunications
Titoli e Indici
Euro Stoxx Telecom
+0,40%
Altre notizie
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: violenta contrazione per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Telecommunications
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Telecommunications
Guide
Correzione di Borsa, bear market e VIX: cosa significa quando il mercato perde il 10% o il 20%
Un mercato entra convenzionalmente in correzione quando perde almeno il 10% rispetto al massimo precedente. Se il ribasso raggiunge il 20%, si parla invece di bear market.
leggi tutto