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Francoforte: positiva la giornata per Porsche

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Porsche
Avanza il colosso tedesco delle auto sportive, che guadagna bene, con una variazione del 3,61%.
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