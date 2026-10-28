Immigrazione, più poteri a Frontex: il piano Ue

"Possiamo difendere le nostre libertà solo se proteggiamo i nostri confini", dice Brunner

(Teleborsa) - Frontex "braccio operativo" dell'Unione per i rimpatri è il cuore della proposta di riforma presentata dalla Commissione che, di fatto, disegna un'agenzia europea per il controllo delle frontiere esterne più grande e con "maggiori poteri" e in grado di monitorare i possibili rischi sulle piattaforme social ma anche di intervenire direttamente nelle procedure di rimpatrio, anche nel caso di trasferimenti di migranti da un cosiddetto 'Paese terzo' a un altro.



Immigrazione, più poteri a Frontex



"Possiamo difendere le nostre libertà solo se proteggiamo i nostri confini", spiega nella conferenza stampa l'esponente austriaco del Ppe, sottolineando come "la forte pressione esercitata dalle migrazioni sui sistemi di sicurezza abbia finito per alimentare l'estrema destra", dice il commissario europeo per la Migrazione Magnus Brunner tracciando la linea che l'Ue vuole percorrere.



il piano Ue



"È l'Europa a decidere chi può entrare nella nostra Unione", concorda la presidente dell'esecutivo blu-stellato Ursula von der Leyen. A Palazzo Berlaymont la priorità è diminuire ancora i flussi di "immigrazione illegale", come precisa Brunner. E, per raggiungere l'obiettivo, la Commissione propone di portare l'organico di Frontex alla soglia dei 30 mila agenti nei prossimi quindici anni. Già nel prossimo bilancio pluriennale 2028-2034 i fondi dovrebbero raddoppiare per raggiungere i 12 miliardi, consentendo così di portare gli agenti 'interni' all'agenzia dalle 3 mila alle 6 mila unità, cui si aggiungerebbero 7 mila agenti distaccati dalle autorità nazionali.

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