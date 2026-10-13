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Olidata, Giuseppe Di Fuccia nominato presidente non esecutivo

Finanza
Olidata, Giuseppe Di Fuccia nominato presidente non esecutivo
(Teleborsa) - Il CdA di Olidata, system integrator quotato su Euronext Milan e a capo di un gruppo attivo in Italia nel settore IT, ha nominato Giuseppe Di Fuccia quale nuovo presidente. La decisione si inserisce nel percorso avviato da Olidata per il rafforzamento del proprio sistema di governo societario e dei presidi di controllo, dopo le dimissioni di Cristiano Rufini. In tale contesto, la scelta di attribuire la presidenza a un consigliere già qualificato come indipendente assume particolare rilievo nell’ambito delle iniziative di self-cleaning già adottate e comunicate dalla società.

Giuseppe Di Fuccia, già amministratore, è stato nominato presidente non esecutivo. Sulla base delle verifiche effettuate, il CdA ha confermato il possesso da parte dello stesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dal Codice di Corporate Governance, anche alla luce delle attribuzioni conferitegli nella nuova carica. Il CdA ha anche attribuito al nuovo presidente i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto e specifiche attribuzioni in materia di rappresentanza della società, coordinamento dei lavori consiliari e flussi informativi verso gli organi sociali, senza conferirgli deleghe di gestione operativa. Restano invariati i poteri e le deleghe già attribuiti all’AD Maurizio Nasso. Alla data odierna, Di Fuccia non risulta titolare di alcuna azione di Olidata.
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