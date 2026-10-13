Olidata, Giuseppe Di Fuccia nominato presidente non esecutivo

(Teleborsa) - Il CdA di Olidata
, system integrator quotato su Euronext Milan e a capo di un gruppo attivo in Italia nel settore IT, ha nominato Giuseppe Di Fuccia quale nuovo presidente
. La decisione si inserisce nel percorso avviato da Olidata per il rafforzamento del proprio sistema di governo societario e dei presidi di controllo, dopo le dimissioni di Cristiano Rufin
i. In tale contesto, la scelta di attribuire la presidenza a un consigliere già qualificato come indipendente assume particolare rilievo nell’ambito delle iniziative di self-cleaning già adottate e comunicate dalla società.
Giuseppe Di Fuccia, già amministratore, è stato nominato presidente non esecutiv
o. Sulla base delle verifiche effettuate, il CdA ha confermato il possesso da parte dello stesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dal Codice di Corporate Governance, anche alla luce delle attribuzioni conferitegli nella nuova carica. Il CdA ha anche attribuito al nuovo presidente i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto e specifiche attribuzioni in materia di rappresentanza della società, coordinamento dei lavori consiliari e flussi informativi verso gli organi sociali, senza conferirgli deleghe di gestione operativa. Restano invariati i poteri e le deleghe già attribuiti all’AD Maurizio Nasso. Alla data odierna, Di Fuccia non risulta titolare di alcuna azione di Olidata.