Indicazioni rialziste per Schaeffler

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Seduta decisamente positiva per il fornitore automobilistico e industriale , parte del MDAX , che ha terminato in rialzo del 2,28%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Schaeffler ai prezzi attuali pari a 5,82 Euro, con stop loss individuato in area 5,174 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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