Francoforte: in forte denaro Schaeffler

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore automobilistico e industriale , che tratta in rialzo del 4,62%.



L'andamento di Schaeffler nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico della società di tecnologie per la mobilità mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,92 Euro con area di resistenza individuata a quota 6,22. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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