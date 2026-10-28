Invito all'acquisto per Acciona

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Ottima performance per la società elettrica spagnola , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che ha chiuso in rialzo del 3,53%.





Operatività odierna:

Lo status tecnico di Acciona favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 217 Euro con stop loss fissato a quota 197,2 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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