Milano 9:50
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Londra 9:50
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Invito all'acquisto per Acciona

Finanza
Invito all'acquisto per Acciona
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Ottima performance per la società elettrica spagnola, tra i titoli dell'indice Ibex 35, che ha chiuso in rialzo del 3,53%.


Operatività odierna:
Lo status tecnico di Acciona favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 217 Euro con stop loss fissato a quota 197,2 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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