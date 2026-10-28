Londra: in calo GSK

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' azienda biofarmaceutica , in flessione del 3,35% sui valori precedenti.



Il trend di GSK mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, GSK è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,86 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,27. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 19,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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