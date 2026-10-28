Milano 9:52
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Londra 9:52
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Londra: in calo GSK

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo GSK
Retrocede l'azienda biofarmaceutica, con un ribasso del 3,35%.
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