Milano
14:58
49.716
+0,18%
Nasdaq
14:58
29.682
+0,10%
Dow Jones
14:58
52.432
+0,10%
Londra
14:58
10.706
+0,18%
Francoforte
14:58
25.668
+0,30%
Mercoledì 28 Ottobre 2026, ore 15.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: scambi al rialzo per Barclays
Londra: scambi al rialzo per Barclays
Migliori e peggiori
,
In breve
28 ottobre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta positiva per la
holding bancaria inglese
, che avanza bene del 2,05%.
Condividi
Leggi anche
Londra: si concentrano le vendite su Barclays
London: Barclays Trading Higher
Londra: calo per Barclays
London: positive result for Barclays
Titoli e Indici
Barclays
+2,14%
Altre notizie
Londra: rosso per Barclays
Londra: risultato positivo per Barclays
Londra: rosso per Barclays
Londra: andamento rialzista per Barclays
London: bullish trend for Barclays
Barclays to Cut 5,000 Jobs
Guide
Correzione di Borsa, bear market e VIX: cosa significa quando il mercato perde il 10% o il 20%
Un mercato entra convenzionalmente in correzione quando perde almeno il 10% rispetto al massimo precedente. Se il ribasso raggiunge il 20%, si parla invece di bear market.
leggi tutto