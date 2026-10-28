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Londra: scambi al rialzo per Barclays

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Barclays
Seduta positiva per la holding bancaria inglese, che avanza bene del 2,05%.
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